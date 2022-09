Multe ai condomini se il riscaldamento è troppo alto | le nuove regole

(Di domenica 4 settembre 2022) Ci aspetta un inverno di razionamenti: per ildi uffici pubblici e abitazioni private sono state annunciate infattiche puntano a ridurre gli sprechi di energia, con conseguentisalate per chi alzala temperatura del termostato. Ecco le linee guida governative per i prossimi mese. Temperatura fissa e un’ora in meno di: leper uffici pubblici, abitazioni private eCome già successo questa estate con l’aria condizionata (qui le temperature e gli orari di accensione consentiti), anche questo inverno il ministero della transizione ecologica ha intenzione di stabilire dei limiti all’uso delnegli uffici pubblici. Rispetto agli scorsi ...

ldigiov : RT @EmiliaUA: E vai con le minacce e i metodi autoritari...si ricomincia: sanzioni, controlli... A proposito: chi controlla le temperature… - ChiaraLocatell7 : RT @EmiliaUA: E vai con le minacce e i metodi autoritari...si ricomincia: sanzioni, controlli... A proposito: chi controlla le temperature… - pecolx : RT @EmiliaUA: E vai con le minacce e i metodi autoritari...si ricomincia: sanzioni, controlli... A proposito: chi controlla le temperature… - SoniaLaVera : RT @EmiliaUA: E vai con le minacce e i metodi autoritari...si ricomincia: sanzioni, controlli... A proposito: chi controlla le temperature… - giulianol : RT @EmiliaUA: E vai con le minacce e i metodi autoritari...si ricomincia: sanzioni, controlli... A proposito: chi controlla le temperature… -

... che invece di viverci aveva creato un sorta di B&B suscitando le ire deie nei cui ... nonchésalatissime per la violazione della normativa antiterrorismo per non aver comunicato alla ...Chi decide lecondominiali La legge dice che l'irrogazione dellecondominiali è deliberata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno ...Per quest'inverno si preannuncia una stagione di lotta contro agli sprechi. Il Governo sta mettendo a punto un piano razionalizzare i consumi ...Le temperature saranno ridotte almeno di un grado, ma non si esclude che possa essere imposto un abbassamento del riscaldamento persino di 2 gradi ...