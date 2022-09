LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vine e Craddock in fuga, fra poco l’ultima salita (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.23 Sono dunque in dieci adesso nel gruppo principale. 16.20 Ora è la Jumbo-Visma sta tirando il gruppo maglia rossa. Intanto i contrattaccanti hanno ripreso Jay Vine e Lawson Craddock. 16.17 Alle spalle di Vine e Craddock sono rimasti Thymen Arensman (Team DSM), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Louis Meeintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Gino Mader (Bahrain-Victorious), Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ) e Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), a 18”. 16.15 Mancano 30 chilometri al traguardo. Fra poco leggero tratto in salita che farà da riscaldamento per l’Alto ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.23 Sono dunque in dieci adesso nel gruppo principale. 16.20 Ora è la Jumbo-Visma sta tirando il gruppo maglia rossa. Intanto i contrattaccanti hanno ripreso Jaye Lawson. 16.17 Alle spalle disono rimasti Thymen Arensman (Team DSM), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Louis Meeintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Gino Mader (Bahrain-Victorious), Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ) e Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), a 18”. 16.15 Mancano 30 chilometri al traguardo. Fraleggero tratto inche farà da riscaldamento per l’Alto ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’Alto del Purche Craddock da solo in fuga - #Vuelta… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Ligue1… - zazoomblog : Vuelta a España 2022 streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Rai? Dove vedere tappa 15 - #Vuelta #España… - rfgwyther : RT @markrprior: @MayneLesley SBS web site says: Vuelta a Espana: Stage 15 21:00 - 01:50 (AEST) LIVE via SBS On Demand LIVE on SBS at 23:10 - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 15 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis -