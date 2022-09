LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 7-6 6-3 4-6 4-1, US Open 2022 in DIRETTA: Matteo prova l’allungo decisivo (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Game Berrettini. Con il diciassettesimo ACE Matteo stavolta conferma il break e prova l’allungo decisivo. 40-15 In rete il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. 40-0 Sparacchia out la risposta di dritto Davidovich, arrivano tre palle del 4-1 Berrettini. 30-0 Spinge con il dritto Matteo, che manda fuori giri l’avversario. 15-0 Non passa la risposta di rovescio dello spagnolo. 3-1 BREAKKK Berrettini! Passante di rovescio chirurgico dell’azzurro, che torna nuovamente in vantaggio di un break in questo quinto e decisivo set. 15-40 Due palle break Berrettini. Sbaglia ancora Davidovich, che perde il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Game. Con il diciassettesimo ACEstavolta conferma il break e. 40-15 In rete il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. 40-0 Sparacchia out la risposta di dritto, arrivano tre palle del 4-1. 30-0 Spinge con il dritto, che manda fuori giri l’avversario. 15-0 Non passa la risposta di rovescio dello spagnolo. 3-1 BREAKKK! Passante di rovescio chirurgico dell’azzurro, che torna nuovamente in vantaggio di un break in questo quinto eset. 15-40 Due palle break. Sbaglia ancora, che perde il ...

