"Les enfants des autres" di Venezia 79 è un tenero abbraccio a tutte le donne senza figli (Di domenica 4 settembre 2022) Gli occhi diventano rossi all'improvviso, il cuore inizia a battere un po' più velocemente del normale e, a un certo punto, ci si accorge di avere le guance segnate da un mare di lacrime. È questo quello che accade... Leggi su today (Di domenica 4 settembre 2022) Gli occhi diventano rossi all'improvviso, il cuore inizia a battere un po' più velocemente del normale e, a un certo punto, ci si accorge di avere le guance segnate da un mare di lacrime. È questo quello che accade...

A_drummingsong : RT @_movieswatch: #Venezia79. Oggi 4 Settembre è il giorno dei seguenti film, in concorso: - 'L’immensità' di E. Crialese, con protagonist… - patrochijlles : RT @_diana87: Uscita da Les enfants des autres e per favore non fate commentare questo film agli uomini perché ho sentito già risatine in s… - cinem00n : RT @ziogregorin_: che tenero il cameo di Wiseman in Les enfants des autres e ora mi sento in colpa per quanto ho odiato il suo film in Conc… - bradipo22 : Les Enfants des Autres che ruba la canzone finale a The Worst Person in the World mettendola in versione francese è… - ziogregorin_ : che tenero il cameo di Wiseman in Les enfants des autres e ora mi sento in colpa per quanto ho odiato il suo film in Concorso #Venezia79 -