Traffico Roma del 03-09-2022 ore 09 | 30

(Di sabato 3 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare code all’altezza dello svincolo per la diramazioneSud lungo la carreggiata esterna in città la polizia locale Ci sono incidenti in via Sabaudia e fuori dal raccordo in via di Torrenova e poi sul lungomare Toscanelli Qui invece siamo Sul Lido di Ostia ricordiamo che oggi domenica alle metropolitane eseguono l’orario prolungato con le ultime partenze dal capolinea alla 130 ed in tema di trasporto pubblico ricordiamo che sulla ferrovia-lido proseguirà fino al 4 di settembre la sospensione dei lavori sera iniziati a metà luglio dal 5 settembre lunedì prossimo vi prenderanno i lavori pertanto nelle ore serali le cose saranno limitate ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è ...