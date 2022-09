(Di sabato 3 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ogni figlio del Meridione – come me che sono lucano – ha come faro Napoli. Una capitale, la cui cittadinanza non può essere racchiusa dentro i confini delle sue Municipalità. Penso anche che la voce di un ministro può e deve dare più forza alle ragioni del Sud. E su questo tema intendo portare avanti quell'istanza di riscatto che è radicata in un Mezzogiorno maturo, capace e responsabile. E la prima lotta da fare è contro questadifferenziata pretesa dalla Lega».Sono le parole di Roberto, ministro della Salute e capolista dei Democratici e progressisti nel collegio proporzionale Napoli 1, in una intervista a La Repubblica Napoli.“Questo disegno diè scellerato e avrebbesul nostro. Il problema è che a questo ...

Il ministro della Salute, capolista a Napoli, si presenta oggi in città con tutti i candidati Pd: "Parte da qui la mia battaglia per il Sud, l'regionale avrà effetti devastanti sul ...Ecco perché se vogliamo ragionare realmente di un'sostenibile dobbiamo prima definire i ...sul risultato del M5S alle prossime politiche 'Da giorni giro per il Paese e raccolgo lae ... Speranza “L'Autonomia avrà effetti devastanti sul Paese” NAPOLI (ITALPRESS) - 'Ogni figlio del Meridione - come me che sono lucano - ha come faro Napoli. Una capitale, la cui cittadinanza non può ...e contro l’idea inaccettabile di Autonomia differenziata per cui spingono le destre che puntano al governo». Oggi, al teatro Sannazaro, Speranza partecipa all’apertura della campagna ...