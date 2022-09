Retroscena Marsiglia | ecco chi era il dopo Dieng

sportal_it : Juventus: Milik si presenta con un retroscena - CarloBuonerba : RT @juventibus: BOOM BOOM #MILIK ???? LIVE 14.00 In arrivo a #Torino l’attaccante del #Marsiglia ex #Napoli: i dettagli, i retroscena, le… -

Dal 2019 la Juventus ha avviato i contatti per provare a prendere il giocatore, confidava di prenderlo a parametro zero ma nel gennaio 2021 è sbucato il. In Francia, un bottino ancora tale ...... c'era distanza tra l'ingaggio offerto da Lotito e quello richiesto dal terzino.#Lazio,#...20 milioni di euro pronta per il Barcellona.15.38 - L'ex Juventus Franco Tongya lascia il:...Mercato Atalanta, nonostante le voci Malinovskyi è rimasto alla corte di Gasperini: di seguito tutti i retroscena sul mancato addio.Atalanta, il fantasista ucraino è stato a un passo dall'addio alla Dea. A bloccare la partenza un intervento dall'alto. Nelle ultime ore di mercato, Ruslan Malinovskyi è stato a un passo dall'addio al ...