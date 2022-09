Montella | «Nessun problema con Balotelli | aveva già deciso»

(Di sabato 3 settembre 2022) Vincenzocommenta la cessione dial Sion: «Il litigio non centra, Mario voleva già andarsene» Vincenzoha commentato la cessione di Mariodall’Adana Demirspor al Sion in Svizzera, smentendo categoricamente che il loro litigio abbia influito sulla scelta. Di seguito le sue parole. «Non c’è alcuncon: tra me e lui è tutto ok. Ha detto che voleva già lasciare Adana già prima del nostro litigio e questo non ha influito sulla nostra relazione professionale. Quell’episodio è accaduto a causa delle nostre emozioni legate alla partita, sul campo. Fuori dal campo, il nostro rapporto è abbastanza buono. Ovviamente voglio scusarmi con il club, come tecnico. Tali episodi non dovrebbero verificarsi sul campo. Questi problemi devono ...

