Mihajlovic questa volta non si trattiene | durissimo sfogo in diretta

Dalla_SerieA : Serie A, il caso Mihajlovic-Bologna, le bestie social, Dybala, Leao e i miracoli di Marotta e Ausilio -… - Dalla_SerieA : Mihajlovic: 'Bologna, manca la rabbia per chiudere le partite' - - Dalla_SerieA : Probabili formazioni Bologna-Salernitana: aggiornamenti - - Dalla_SerieA : Bologna-Zirkzee, è fatta: arriva a titolo definitivo - - Dalla_SerieA : Bologna, i convocati per il Milan: prima volta per Lucumi - -

... SinisaL'allenatore del Bologna, Sinisa, ha parlato in conferenza stampa ... Dopo questi risultati si sente in discussionecrisi ve la aspettavate così presto Riguardando ...Dispiace persituazione ma siamo convinti che ne usciremo, vedo nei ragazzi la voglia di vincere le partire - prosegue- Non è la prima volta che mi trovo in discussione per dei ...Vigilia di campionato per il Bologna, atteso domani dalla trasferta sul campo dello Spezia. Per il tecnico Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, non sono mancate però le domande sul ...Il tecnico dopo lo sfogo della figlia: "Ha risposto a chi mi attaccava, certe parole con il calcio non c'entrano nulla. Si è oltrepassato il ...