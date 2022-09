Inps: arrivano i bonus tanto attesi (Di sabato 3 settembre 2022) Buone notizie in arrivo per le partite Iva: dal 15 settembre si potrà richiedere il bonus di 200 euro, previsto dal decreto Aiuti. Scopriamo nel dettaglio come richiederlo. Dal 15 settembre sarò possibile, anche per le partite Iva, richiedere il bonus una tantum di 200 euro previsto dal decreto Aiuti. L’indennità è stata approvata dal L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 3 settembre 2022) Buone notizie in arrivo per le partite Iva: dal 15 settembre si potrà richiedere ildi 200 euro, previsto dal decreto Aiuti. Scopriamo nel dettaglio come richiederlo. Dal 15 settembre sarò possibile, anche per le partite Iva, richiedere iluna tantum di 200 euro previsto dal decreto Aiuti. L’indennità è stata approvata dal L'articolo proviene da Leggilo.org.

MagicJuve : @INPS_it Infatti mi arrivano molte mail da parte dell' @INPS_it ,ma puntualmente le elimino senza leggere, ci sono… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - INPS, arrivano le pensioni di settembre e il Reddito di Cittadinanza: le dat… - TrendOnline : Arrivano le date dei pagamenti #INPS #assegnounico per settembre e presentiamo le novità a partire dal 2023, cambie… - TrendOnline : Finalmente arrivano nuovi #chiarimenti #INPS per i #camionisti, ecco le 4 vie di #pensione da subito e per il 2023!… - TrendOnline : Finalmente arrivano buone notizie direttamente dall'#INPS che paga una doppia #pensione c'è chi accredita due entra… -