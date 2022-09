Canale5 ricorda il Generale Dalla Chiesa con Giancarlo Giannini, Rai1 lo farà con Il Nostro Generale (Di sabato 3 settembre 2022) Canale5 ricorda il Generale Dalla Chiesa a quarant’anni dall’agguato che ne causò la morte mandando in onda in replica il film tv con Giancarlo Giannini. proprio oggi, 3 settembre, nel prime time di Canale5. La miniserie in due puntate Il Generale Dalla Chiesa, diretta da Giorgio Capitani, ci fa rivivere gli ultimi otto anni della sua vita e, tramite gli occhi di questo straordinario servitore dello Stato, ripercorriamo pagine sofferte della storia d’Italia. Dagli anni di piombo quando, nel 1974, il Generale Dalla Chiesa viene inviato a Torino per lottare contro il terrorismo, all’82 quando, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 settembre 2022)ila quarant’anni dall’agguato che ne causò la morte mandando in onda in replica il film tv con. proprio oggi, 3 settembre, nel prime time di. La miniserie in due puntate Il, diretta da Giorgio Capitani, ci fa rivivere gli ultimi otto anni della sua vita e, tramite gli occhi di questo straordinario servitore dello Stato, ripercorriamo pagine sofferte della storia d’Italia. Dagli anni di piombo quando, nel 1974, ilviene inviato a Torino per lottare contro il terrorismo, all’82 quando, ...

Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata, #Canale5 ricorda la figura di #CarloAlbertoDallaChiesa con la riproposizione della miniserie #IlGenera… - 95_addicted : RT @QuiMediaset_it: In prima serata, #Canale5 ricorda la figura di #CarloAlbertoDallaChiesa con la riproposizione della miniserie #IlGenera… - QuiMediaset_it : In prima serata, #Canale5 ricorda la figura di #CarloAlbertoDallaChiesa con la riproposizione della miniserie… - ilbreano : Continua il successo di #CadutaLibera! #TG5 lo ricorda Stasera alle 18.45 su #Canale5 la quarta puntata dell’ 11ª… - MartinaBraghin : RT @JackMagico: Ogni domenica pomeriggio Canale5 mi ricorda i personaggi che ho amato di più. #grandhotel -