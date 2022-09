Un posto al sole: Silvia sconvolta (Di venerdì 2 settembre 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Silvia è davvero amareggiata per quello che è successo. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che anche Silvia è tornata dalle vacanze ma il suo rientro è davvero drammatico. La donna è venuta a sapere di quanto successo grazie a sua figlia Rossella. Silvia torna a napoli e… web)Ma a raccontarle i dettagli sarà Diego. Il ragazzo ancora impaurito le confesserà di tutte le paure che la sua famiglia ha dovuto e deve ancora affrontare. La famiglia Bruni-Giordano è ancora sotto shock. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Un posto al sole: Tutti sconvolti per ciò che è accaduto Come abbiamo visto nelle puntate ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere cheè davvero amareggiata per quello che è successo. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che ancheè tornata dalle vacanze ma il suo rientro è davvero drammatico. La donna è venuta a sapere di quanto successo grazie a sua figlia Rossella.torna a napoli e… web)Ma a raccontarle i dettagli sarà Diego. Il ragazzo ancora impaurito le confesserà di tutte le paure che la sua famiglia ha dovuto e deve ancora affrontare. La famiglia Bruni-Giordano è ancora sotto shock. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Unal: Tutti sconvolti per ciò che è accaduto Come abbiamo visto nelle puntate ...

TizioIncognit18 : @lucianocapone Non l’ha mai abbonanata… se gli dicessero di andare con i russi per un posto al sole diventa più put… - ParliamoDiNews : Un posto al sole, nuove puntate: Susanna rischia di morire, ma potrebbe salvare Viola #02Settembre - scimonelli : RT @mariga55: Buongiorno a tutti. Il sole settembrino sarà più dolce e meno irruento, ma farà apprezzare ancora le ultime giornate di un'es… - errante_l : RT @OfloareOfloare1: @errante_l ... Un abbraccio come un colibri che danza con la pioggia.. Come un sole che bacia îl orizzonte.. Nello ste… - ApeRegina17 : RT @OfloareOfloare1: @errante_l ... Un abbraccio come un colibri che danza con la pioggia.. Come un sole che bacia îl orizzonte.. Nello ste… -