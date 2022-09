Sondaggio, "nessun collegio è sicuro": la bomba sul voto, caos Pd (Di venerdì 2 settembre 2022) Come riporta ilGiorno , le rilevazioni degli ultimi giorni danno in risalita il Movimento Cinque Stelle . Conte e i suoi rosicchiano voti proprio al Pd mettendo a rischio la tenuta dei candidati dem ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Come riporta ilGiorno , le rilevazioni degli ultimi giorni danno in risalita il Movimento Cinque Stelle . Conte e i suoi rosicchiano voti proprio al Pd mettendo a rischio la tenuta dei candidati dem ...

davide28338851 : @PazzoperPazzo Non voglio fare nessun sondaggio, ma sarei curioso di sapere il perché, dallo scorso anno, i tifosi… - Liberalplus : @lorepregliasco I sondaggi possono fornire tendenze attendibili certamente se si ha a disposizione un campione nume… - Liberalplus : @TwittaPaolo @lorepregliasco I sondaggi possono fornire tendenze attendibili certamente se si ha a disposizione un… - giraparole : Molti tifosi della Lazio non riveleranno mai in un sondaggio di votare i fasci. Figurarsi, sono già sotto osservazi… - infoitinterno : Sondaggio, 'nessun collegio è sicuro': la bomba sul voto, caos Pd -