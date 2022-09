Parcheggia la sua auto e dopo 8 minuti lo multano: stava cercando di pagare il parcheggio (Di venerdì 2 settembre 2022) Una multa che ha sollevato il polverone, soprattutto sul web dove gli utenti non si sono trattenuti nel dire la loro. Un automobilista è rimasto sconvolto ma ha ricevuto l’amara notizia e non poteva che condividere la sua esperienza per mettere in guardia gli altri automobilisti. Ian Dykes, 63 anni è rimasto scioccato quando gli L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 2 settembre 2022) Una multa che ha sollevato il polverone, soprattutto sul web dove gli utenti non si sono trattenuti nel dire la loro. Unmobilista è rimasto sconvolto ma ha ricevuto l’amara notizia e non poteva che condividere la sua esperienza per mettere in guardia gli altrimobilisti. Ian Dykes, 63 anni è rimasto scioccato quando gli L'articolo NewNotizie.it.

Marzia49148312 : @gildacana Lo fanno ancora ?????. Nel mio condominio c'è una signora che non esce da 30 mesi, sua figlia con ffp2, a… - mengonismadking : @camiiiuuuuu come minimo domenica si parcheggia di sua spontanea volontà per far passare charles - arson_cole : CAP 6. Patto con la vecchia guardia Suona due volte il campanello e quell’impressionante cancello di acciaio si a… -