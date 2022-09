MotoGP | GP San Marino | le cronache delle prove libere in quel di Misano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 settembre 2022) La stagione dellaentra in un momento cruciale: oggi ainizia il weekend con le, in un ambito che potrebbe scrivere una pagina importante per la lotta mondiale. Pecco Bagnaia ed Aleix Espargaro proseguono il loro inseguimento a Fabio Quartararo, sulla seconda pista di casa di Ducati e Aprilia. Ma bando alle ciance e vediamo cosa ci dicono le FP, in questa primo scorcio di settembre., GP San: cosa succede nelle? Le FP1 sono il terreno di caccia di Quartararo, autore del miglior tempo in 1’32?313. Ma il francese campione del mondo fa paura soprattutto sul passo, che è costante sul 33 basso. A tenergli testa ci provano le Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, con il pilota di Roses molto ...