LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: si comincia con la FP2! Bagnaia dovrà fare i conti con una penalità (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Arrivano i primi crono con Bagnaia che si porta davanti a tutti in 1:34.016 a precedere Pirro di 0.087 e Bezzecchi di 0.171. 14.13 Sul tracciato praticamente tutti e tanti centauri con una hard sull’anteriore e una media sul posteriore. 14.11 I piloti in pista per sondare le caratteristiche del tracciato con temperature più alte del mattino. 14.10 VIA ALLA SECONDA SESSIONE!!! 14.07 Ci si prepara, quindi, una seconda sessione molto interessante. 14.04 Sono invece 3 i successi della Ducati e 1 quello della Suzuki. Tuttavia bisogna sottolineare come la Casa di Iwata si sia imposta solamente in 2 delle ultime nove gare andate in scena. 14.01 Va rimarcato come nessuno, a Misano, abbia ancora trionfato con due moto diverse. A proposito di costruttori, l’autodromo romagnolo è ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Arrivano i primi crono conche si porta davanti a tutti in 1:34.016 a precedere Pirro di 0.087 e Bezzecchi di 0.171. 14.13 Sul tracciato praticamente tutti e tanti centauri con una hard sull’anteriore e una media sul posteriore. 14.11 I piloti in pista per sondare le caratteristiche del tracciato con temperature più alte del mattino. 14.10 VIA ALLA SECONDA SESSIONE!!! 14.07 Ci si prepara, quindi, una seconda sessione molto interessante. 14.04 Sono invece 3 i successi della Ducati e 1 quello della Suzuki. Tuttavia bisogna sottolineare come la Casa di Iwata si sia imposta solamente in 2 delle ultime nove gare andate in scena. 14.01 Va rimarcato come nessuno, a, abbia ancora trionfato con due moto diverse. A proposito di costruttori, l’autodromo romagnolo è ...

