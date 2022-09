Atalanta, avanti stupendamente così: primato in classifica e tanto altro (Di venerdì 2 settembre 2022) Il commento. Tre vittorie e un pareggio, ancora una volta Gasperini ci sta regalando un collettivo che può puntare in alto. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 settembre 2022) Il commento. Tre vittorie e un pareggio, ancora una volta Gasperini ci sta regalando un collettivo che può puntare in alto.

manu_99a : @russ_mario1 @saIva___ a me piace di più la difesa a 4 ma per come giochiamo noi avere una difesa a 3 potrebbe esse… - infoitsport : Atalanta, avanti stupendamente così: primato in classifica e tanto altro - Albyemma67 : W Toro sempre Torino è stata è resterà Granata!!! ???????????????? Caino vattene dal Torino bastaaaaa siamo stufi!!!! ??????… - lloraniul : @Atalanta_BC @Plus500 grande squadra, avanti così???? - webecodibergamo : Atalanta -Torino 3-1. Tripletta di Koopmeiners al 39’st, ancora freddo su rigore -