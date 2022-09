Vranckx Milan | affare UFFICIALE | altro colpo per i rossoneri

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo aver depositato il contratto in Lega, il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Vranckx con un comunicato Dopo aver depositato il contratto in Lega, il Milan attraverso il proprio sito ha ufficializzato l'arrivo di Vranckx. IL COMUNICATO – AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Aster Vranckx dal VlF Wolfsburg. Vranckx, nato a Kortenberg (Belgio) il 4 ottobre 2002, cresce nel Settore Giovanile del KV Mechelen con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, collezionando 47 presenze e 5 gol. Nell'estate 2020 il trasferimento in Germania, al Wolfsburg, con cui totalizza 29 presenze e 2 reti. Con la nazionale del Belgio, ha indossato la maglia delle selezioni Under 15, Under 16, Under 19 e Under 21, con cui vanta 4 presenze.