Villa Castelli. Vito Sussa uccide Giuseppina Fumarola poi si impicca (Di giovedì 1 settembre 2022) Un piccolo centro del Brindisino: Villa Castelli. È il teatro di un omicidio suicidio. Vito Sussa ha ucciso a colpi di pistola Giuseppina Fumarola, 47 anni. Poi il suo ex compagno si è tolto la vita impiccandosi in casa. In base ad una prima ricostruzione del grave fatto di sangue, Giuseppina Fumarola stava andando a lavorare in un'azienda tessile quando Vito Sussa l'ha raggiunta per ucciderla. Per gli inquirenti l'uomo non accettava la fine della loro relazione. Giuseppina aveva due figli nati da una precedente relazione con un altro uomo. Sul luogo dell'omicidio, a pochi metri dall'ingresso dell'azienda tessile dove lavorava la Fumarola, sono ...

