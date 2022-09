Us Open 2022, Kyrgios: “Devo abbassare un po’ le mie aspettative” (Di giovedì 1 settembre 2022) Nick Kyrgios continua ad avanzare nei round degli US Open 2022 in cui vuole affermarsi come una grande minaccia. Ecco qui di seguito le parole dell’australiano dopo la sconfitta inferta a Benjamin Bonzi al secondo turno: “Non è che sono uscito in campo pensando che fosse cattivo, ma il suo livello era molto, molto alto. Mi sento fortunato ad aver vinto in quattro set. Ho avuto troppi rischi per superare questa partita. Era una di quelle partite in cui il tuo obiettivo è sopravvivere. Sono relativamente contento della mia forma, non che ho giocato male, ma probabilmente non ho fatto bene come avrei voluto e in un certo senso è stressante, perché ora in ogni partita che faccio mi aspetto di giocare un ottimo tennis, fare una prestazione quasi perfetta, ed è qualcosa che non è realistico in uno sport come questo, dove si viaggia e si ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Nickcontinua ad avanzare nei round degli USin cui vuole affermarsi come una grande minaccia. Ecco qui di seguito le parole dell’australiano dopo la sconfitta inferta a Benjamin Bonzi al secondo turno: “Non è che sono uscito in campo pensando che fosse cattivo, ma il suo livello era molto, molto alto. Mi sento fortunato ad aver vinto in quattro set. Ho avuto troppi rischi per superare questa partita. Era una di quelle partite in cui il tuo obiettivo è sopravvivere. Sono relativamente contento della mia forma, non che ho giocato male, ma probabilmente non ho fatto bene come avrei voluto e in un certo senso è stressante, perché ora in ogni partita che faccio mi aspetto di giocare un ottimo tennis, fare una prestazione quasi perfetta, ed è qualcosa che non è realistico in uno sport come questo, dove si viaggia e si ...

