Ultime Notizie Roma del 01-09-2022 ore 14 | 10

(Di giovedì 1 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è ancora in salita secondo le Stime preliminari dell’istat ad agosto lì indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registra un aumento dello 0% su base mensile del Lotto e 4 su base sono energia elettrica e gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi di Benne energetici non regolamentati e con gli alimentari lavorati e beni durevoli spingono l’inflazione livello che non ti reggi da dicembre 1985 spiega l’istituto di statistica il tesoro sceglie la cordata formata dal fondo americano certares toner trans e Delta X Race ita Airways è il Ministero annunci in una nota che con il consorzio a cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati sei arrabbiato oggi un negoziato in ...