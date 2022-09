(Di giovedì 1 settembre 2022) Samuel Mraz lascia loil trasferimento in prestito al. OFICIAL , pólvora para el ataque rojillo cedido por...

zazoomblog : Spezia UFFICIALE: un attaccante al Mirandes - #Spezia #UFFICIALE: #attaccante - AndreaBarbu7i : Ufficiale Daniele Verde dallo Spezia al Verona - sportli26181512 : Onana, niente Milan o Spezia: è UFFICIALE al Lens: Jean Onana ha firmato con il Lens per i prossimi cinque anni: il… - FootBallVery22 : RT @FootBallVery22: ?UFFICIALE? Paredes è un nuovo giocatore della Juventus. È stato a vedere Juventus-Spezia. - RadioGoldAl : Alessandria Calcio: ufficiale il giovane centravanti Henoc N’Gbesso, in prestito dallo Spezia -

Il suo addio permetterebbe l'arrivo di Nikolaou dallo. Ore 11:21 - Akanji, niente Inter:al Manchester City Acquisti ufficiali...di inibizione fino al 15 settembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatoredella ...(CERIALE PROGETTO CALCIO) SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO) DE ANGELIS MIRKO (DON BOSCO...Filippo Falco è un giocatore del Cagliari. L’ufficialità è arrivata poco prima della chiusura del mercato estivo. Il trequartista arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Stella Rossa. Finaliz ...Il Cagliari non vuole correre rischi e anche all’ultimo giorno di mercato cerca di rinforzare la rosa per essere protagonista del difficile campionato di Serie B che la dovrà vedere protagonista. Uffi ...