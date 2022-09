Sarri: “Il Napoli è una squadra competitiva. Sabato sarà una partita difficile” (Di giovedì 1 settembre 2022) Sampdoria-Lazio, parla Sarri nel post partita Al termine della partita tra i biancocelesti e la Sampdoria conclusasi 1-1 mister Sarri è intervenuto ai microfoni di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 settembre 2022) Sampdoria-Lazio, parlanel postAl termine dellatra i biancocelesti e la Sampdoria conclusasi 1-1 misterè intervenuto ai microfoni di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GianniRosati6 : @ncorrasco Certo che la grandissima Lazio del generale Sarri ed il fantasmagorico Napoli dell'ineffabile duo Del La… - Salvato95551627 : RT @NapoliAddict: Lazio, Sarri: 'Questo Napoli come profondità di rosa è più forte del mio, sabato sarà difficile' #Napoli #ForzaNapoliSemp… - FeldiJr : @DanieleCapass12 @Serie_a_newss @AzzurriForever @GA7_Official Ma che cazzo c'entra ahahaha siete peggio degli antin… - NapoliAddict : Lazio, Sarri: 'Questo Napoli come profondità di rosa è più forte del mio, sabato sarà difficile' #Napoli… - tuttonapoli : Lazio, Sarri: 'Questo Napoli come profondità di rosa è più forte del mio, sabato sarà difficile' -