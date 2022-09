Raspadori e Osimhen | lontano dall’area | lontano dal gioco

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il paradosso del turn over L’analisi tattica di Napoli-Lecce 1-1 parte inevitabilmente dalle scelte di Spalletti. Da un turn over importante, impattante, che ha modificato la formazione iniziale per sei undicesimi e ha determinato anche un cambio di sistema di. È impossibile non pensare che il Napoli brillante visto nelle prime due partite, così come quello equilibrato visto a Firenze, avrebbe potuto battere facilmente il Lecce, se solo Spalletti l’avesse schierato dal primo minuto. Gli assenti, in fondo, hanno sempre ragione. Il paradosso è che la squadra azzurra ha segnato l’unica rete della sua partita con la formazione di riserva, quando in campo c’erano Ostigard, Mathias Oliveira, Ndombélé, Politano, Elmas e. Mentre il Napoli della ripresa, quello con Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia e Lozano non è riuscito a fare gol. Anzi, è ...