Ranking ATP | Jannik Sinner puó superare Auger-Alissime e Fritz in classifica | cosa deve fare agli US Open

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 settembre 2022)si è qualificato per il terzo turno dello US2022. Il tennista altoatesino ha superato in tre set l’americano Christopher Eubanks ed è una vittoria che permette all’azzurro di poter continuare la sua rincorsa alla Top-10 delATP. In questo momentoè ancora numero tredici del mondo, ma ha già messo nel mirino due degli avversari che gli stanno poco sopra ined il sorpasso è assolutamente alla portata del nativo di San Candido. Dopo il successo di questa sera,è salito a quota 2930 punti, venti in meno di Felix-Aliassime. Il canadese, però, ha già detto addio allo Slam americano, visto che è stato sconfitto dal britannico Jack Draper e dunque per effettuare il sorpasso a...