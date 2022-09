Franco Bortuzzo se la prende con i giornalisti | ecco perché

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l’intervista di ieri,oggi si lancia all’attacco contro i. La pioggia di polemiche che l’ha investito subito dopo la pubblicazione, non è stata gradita dal papà del nuotatore. Scopriamo cosa è successo.attacca i: “False interviste distorte da passaggi di parole“ Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Manuelsembrava essere molto felice dell’esperienza passata, asseriva di esser riuscito a superare sue paure ed essere cresciuto all’interno del reality di Canale 5. Ieri il papà ha cambiato le carte in tavola, dichiarando l’esatto opposto nell’intervista rilasciata per Novella 2000 e liquidando Lulù Selassié come una semplice “ex coinquilina” del reality. Tantissime sono state le polemiche, ...