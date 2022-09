F1 GP Olanda 2022, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 1 settembre 2022) Le prove libere del Gran Premio di Olanda 2022 a Zandvoort di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni che inaugurano questo weekend. Back to back per il Circus, che dopo il Belgio e prima di Monza torna per il secondo anno di fila sul complesso tracciato dei Paesi Bassi. Utilissime le FP1 e FP2 per testare le monoposto e i giusti assetti, occhio agli orari che non sono quelli canonici europei. Le prove libere 1 alle ore 12.30 anticipano le prove libere 2 alle ore 16 di venerdì 2 settembre, chi riuscirà a far segnare il miglior tempo? diretta tv prevista su Sky ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ledel Gran Premio dia Zandvoort di F1 saranno visibiliin tv: ecco di seguito le informazioni sul, l’e ladelle due sessioni che inaugurano questo weekend. Back to back per il Circus, che dopo il Belgio e prima di Monza torna per il secondo anno di fila sul complesso tracciato dei Paesi Bassi. Utilissime le FP1 e FP2 per testare le monoposto e i giusti assetti, occhio agli orari che non sono quelli canonici europei. Le1 alle ore 12.30 anticipano le2 alle ore 16 di venerdì 2 settembre, chi riuscirà a far segnare il miglior tempo?tv prevista su Sky ...

