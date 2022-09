freeskipperIT : Draghi osannato al Meeting di CL. Ma di quali successi si beano Draghi e i suoi sostenitori? - TommyBrain : RT @CMarziane: CRONACHE DEI DISASTRI PROVOCATI DA DRAGHI, L'OSANNATO DAL MAINSTREAM. SUPER MARIO HA DIMOSTRATO DI ESSERE SUPER CESSO!!! htt… - CMarziane : CRONACHE DEI DISASTRI PROVOCATI DA DRAGHI, L'OSANNATO DAL MAINSTREAM. SUPER MARIO HA DIMOSTRATO DI ESSERE SUPER CES… - Vittori19287601 : @gennaromigliore Quello che conta è il giudizio della gente di Russia, e non mi sembra positivo. Es. Draghi viene o… - GasparriNicola : @matteorenzi Sì, pessimo Di Maio come ministro degli esteri, assolutamente incompetente, ma con il capo del Governo… -

AGI - Agenzia Italia

Ma il mandato del M5S non è mai stato chiudere gli occhi e "non disturbare" l'Governo dei ... Sull' emergenza bollette 'la Lega chiede al Governoche è in carica di fare in fretta. Noi ...Il presidente del Consiglio, quasidal popolo di Comunione e liberazione al contrario del ... Eppure il Nazareno in questo mese ha prima accarezzato l'Agenda, come metodo e come ... Draghi: "Il nostro posto è nella Ue e nell'alleanza atlantica" Nel discorso di ieri del presidente del consiglio le linee guida del suo governo ma anche i processi ormai avviati su Pnrr, Europa e collocazione internazionale ...AGI - A buon intenditor poche parole: "Il nostro debito pubblico, tra i più alti del mondo, è detenuto per oltre il 25% da investitori esteri. Protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostr ...