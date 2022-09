Covid: via libera dell'Ema a vaccini aggiornati per Omicron (Di giovedì 1 settembre 2022) Il comitato per i medicinali per uso umano dell'EMA ha dato il via libera l'autorizzazione dell'utilizzo due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid - 19. I vaccini ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Il comitato per i medicinali per uso umano'EMA ha dato il vial'autorizzazione'utilizzo dueadattati per fornire una protezione più ampia contro il- 19. I...

Via libera dell'Ema a vaccini adattati per Omicron Sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro Covid - 19. Lo annuncia l'Ema. Il comitato per i medicinali per uso umano dell'EMA ha dato il via libera l'autorizzazione dell'utilizzo due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il COVID - 19. I vaccini autorizzati, riferisce l'Ema, sono Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.