Caro gas, termosifoni accesi due ore e due gradi in meno al Sud (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella prossima stagione invernale i termosifoni potrebbero essere accesi fino a due ore in meno e fino a due gradi in meno rispetto agli anni passati, soprattutto nelle aree d'Italia in cui il clima è più clemente. E', a quanto si apprende, una delle ipotesi allo studio del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che sta predisponendo il piano di risparmio energetico a fronte di razionamenti di forniture di gas e per contenere i consumi. In questo caso si tratterebbe di un suggerimento che verrebbe dato ai cittadini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

