Calafiori: «Basilea, felice di iniziare questa avventura»

Le prime parole di Calafiori dopo il trasferimento dalla Roma al Basilea: «Sono molto felice di iniziare questo capitolo»

Riccardo Calafiori passa dalla Roma agli svizzeri del Basilea a titolo definitivo. Di seguito le sue prime parole su Instagram da calciatore degli elvetici.

«Sono molto felice di iniziare questo capitolo e di farlo con un club ambizioso e storico come il Basilea. Non vedo l'ora di giocare a Joggeli»

L'articolo proviene da Calcio News 24.

