Alessandro Cattelan fuori di sé | "La cosa più bella di sempre!": emozione pazzesca [VIDEO] (Di giovedì 1 settembre 2022) Il conduttore Alessandro Cattelan ha realizzato il sogno di una vita: vacanze con le star a New York City. Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer (fonte instagram)Il vulcanico conduttore Alessandro Cattelan vanta una variegata esperienza in campo televisivo, radiofonico, letterario e persino calcistico. Il poliedrico volto di MTV ha a lungo peregrinato tra SKY e RAI, consacrando il proprio talento infine sul palco dell'Eurovision Song Contest, a fianco di Laura Pausini e Mika. Come la maggior parte dei conduttori, anche Alessandro ha approfittato della pausa estiva per godersi ferie spensierate assieme alla famiglia. Il conduttore è legato da molti anni alla modella svizzera Ludovica Sauer, dalla quale ha avuto le due bimbe Nina e Olivia.

