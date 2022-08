Zakaria, sono ore di fuoco: pronto ad andare dai nemici storici? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Zakaria sembra ormai pronto a lasciare la Juve in queste ultime ore di mercato, con lo svizzero che può però rimanere in Italia. Solo sei mesi fa era considerato uno dei grandi colpi di mercato della Juventus, mentre oggi Denis Zakaria sembra essere a tutti gli effetti un corpo estraneo nella squadra, con la dirigenza juventina che sta cercando di piazzarlo a destra e a manca. LaPresseNel mondo del calcio è davvero molto semplice passare da un momento all’altro dalle stelle alle stalle, ecco dunque come mai alcuni giocatori cercano sempre maggiormente di tenersi ben stretti certi contratti. La situazione legata allo svizzero Denis Zakaria è davvero molto singolare e complicata, venendo infatti come l’ex giocatore del Borussia Monchengladbach aveva tutte le caratteristiche per poter essere un giocatore di primo livello ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 agosto 2022)sembra ormaia lasciare la Juve in queste ultime ore di mercato, con lo svizzero che può però rimanere in Italia. Solo sei mesi fa era considerato uno dei grandi colpi di mercato della Juventus, mentre oggi Denissembra essere a tutti gli effetti un corpo estraneo nella squadra, con la dirigenza juventina che sta cercando di piazzarlo a destra e a manca. LaPresseNel mondo del calcio è davvero molto semplice passare da un momento all’altro dalle stelle alle stalle, ecco dunque come mai alcuni giocatori cercano sempre maggiormente di tenersi ben stretti certi contratti. La situazione legata allo svizzero Denisè davvero molto singolare e complicata, venendo infatti come l’ex giocatore del Borussia Monchengladbach aveva tutte le caratteristiche per poter essere un giocatore di primo livello ...

