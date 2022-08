Torino, Pobega non torna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ritorno di Tommaso Pobega al Torino in questa sessione di mercato è praticamente impossibile: il Milan ha infatti fatto sapere alla... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ritorno di Tommasoalin questa sessione di mercato è praticamente impossibile: il Milan ha infatti fatto sapere alla...

AntoVitiello : Torino, Vagnati: '#Pobega? È un calciatore del #Milan e penso lo tengano' (skysport) - BrunelloFilippo : @twrobyeffe @Zoroback_023 Dai Pobega non è assolutamente male, deve ancora entrare nell'ottica di essere in una gra… - MagliolaManuel : RT @FraPol19: Maldini non ha venduto pobega al Torino per 15 milioni - Chairman_BFC : @Pianetatoro21 @Limago21 'ora come ora' Giusto Ilkhan anche, vale quanto Pobega-Mandragora? Ma non fraintendermi,… - Chairman_BFC : @Limago21 Quindi, il Torino perde, ora come ora: Belotti Mandragora Brekalo Praet Pobega Bremer Pjaca Ansaldi Pre… -