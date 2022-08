Roma, lo segue e lo aggredisce con un coltello per rubargli il cellulare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma. Un furto in strada che poteva finire in tragedia, per le strade di periferia della Capitale. Il rapinatore ha puntato la sua giovane vittima ed ha iniziato a pedinarla, aspettando il momento giusto per poter portare a termine il suo assalto e sottrargli il cellulare. Tra la folla e la confusione in strada – il fatto è avvenuto in pieno mattino – doveva essere un gioco da ragazzi, ma qualcosa è andato storto e il furto ha rischiato di trasformarsi in una violenta aggressione con arma bianca. Rapina e minacce in pieno giorno a Roma Nel dettaglio, ieri mattina, martedì 30 agosto, intorno alle 10.00 su Via di Tor Pignattara, un uomo di origine marocchina, classe ’84 ha tentato di sottrarre il cellulare ad un giovane del 1995, dopo averlo seguito per alcuni metri ed essersi assicurato che non ci fosse nessuno negli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022). Un furto in strada che poteva finire in tragedia, per le strade di periferia della Capitale. Il rapinatore ha puntato la sua giovane vittima ed ha iniziato a pedinarla, aspettando il momento giusto per poter portare a termine il suo assalto e sottrargli il. Tra la folla e la confusione in strada – il fatto è avvenuto in pieno mattino – doveva essere un gioco da ragazzi, ma qualcosa è andato storto e il furto ha rischiato di trasformarsi in una violenta aggressione con arma bianca. Rapina e minacce in pieno giorno aNel dettaglio, ieri mattina, martedì 30 agosto, intorno alle 10.00 su Via di Tor Pignattara, un uomo di origine marocchina, classe ’84 ha tentato di sottrarre ilad un giovane del 1995, dopo averlo seguito per alcuni metri ed essersi assicurato che non ci fosse nessuno negli ...

