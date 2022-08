Rafael Nadal, la cena con Ben Stiller prima degli US Open (Di mercoledì 31 agosto 2022) Che cosa c’è di meglio di una cena tra amici prima di un impegno importante come gli US Open 2022? Rafael Nadal nei giorni scorsi si è concesso una serata di relax e divertimento insieme alle persone a lui più care. Un modo forse per stemperare la tensione in vista dell’appuntamento con il campionato di tennis. Non saranno mancate anche le risate visto che tra i commensali c’era pure Ben Stiller. L’attore e l’atleta sono infatti amici da circa 10 anni e Stiller ha sempre fatto pubblicamente il tifo per Nadal. “cena divertente con la mia squadra e i miei amici! E… tutto bene prima dell’inizio del torneo” ha scritto Rafael a corredo della foto che li ritrae al ristorante italiano Piccola Cucina Uptown di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Che cosa c’è di meglio di unatra amicidi un impegno importante come gli US2022?nei giorni scorsi si è concesso una serata di relax e divertimento insieme alle persone a lui più care. Un modo forse per stemperare la tensione in vista dell’appuntamento con il campionato di tennis. Non saranno mancate anche le risate visto che tra i commensali c’era pure Ben. L’attore e l’atleta sono infatti amici da circa 10 anni eha sempre fatto pubblicamente il tifo per. “divertente con la mia squadra e i miei amici! E… tutto benedell’inizio del torneo” ha scrittoa corredo della foto che li ritrae al ristorante italiano Piccola Cucina Uptown di ...

tupronostico1 : Fognini, fabio - Nadal, Rafael Apuesta: Fognini, fabio (+10.5) By: alejandro99… - romi_andrio : RT @OA_Sport: #USOpentennis l'Italtennis fa incetta di vittorie al quinto set e per Fognini ci sarà l'affascinante incrocio con Nadal. Il r… - OA_Sport : #USOpentennis l'Italtennis fa incetta di vittorie al quinto set e per Fognini ci sarà l'affascinante incrocio con N… - politicalalemal : niente e nessuno è più sexy di rafael nadal sull’ashe la sera - politicalalemal : purtroppo nessuno riesce ancora a farmi star male come rafael nadal, solo l’idea della partita mi sta facendo salir… -