“Maiale” | le vergognose scritte antisemite e svastiche contro Fiano | Boldrini | Calenda e Letta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Alcunee insulti antisemiti sono comparse sui muri di viale dell’Università a Roma. Emanuele, deputato PD e figlio del sopravvissuto ad Auschwitz Nedoha commentato l’accaduto e allegato le foto dellein un tweet: «C’è un odio inestinguibile che circola. Chi ama i palestinesi odiando gli ebrei e Israele, in qualsiasi partito militi, fa il peggio del peggio possibile. Io sono sempre per 2 popoli 2 stati. Per me sempre no al razzismo all’antisemitismo e al fanatismo, di qualsiasi tipo e sempre». C’è un odio inestinguibile che circola.Chi ama i palestinesi odiando gli ebrei e Israele, in qualsiasi Partito militi, fa il peggio del peggio possibile. Io sono sempre per 2 popoli 2 stati. Per me sempre no al razzismo all’antisemitismo e al fanatismo, di qualsiasi tipo e sempre ...