Isabella Rauti a Fiano | «Hai un’ossessione nei miei confronti e un atteggiamento arrogante»

(Di mercoledì 31 agosto 2022) «Non si può vivere la campagna elettorale come se fosse un derby tra me e lui». Dura e incisiva la risposta dia Emanuele. La senatrice di Fratelli d’Italia all’Adnkronos replica infatti all’invito a incontrarsi e confrontarsi in piazza Don Luigi Petazzi, a Sesto San Giovanni, che le ha rivolto il deputato del Pd, suo sfidante nel collegio uninominale Sesto-Villa Pizzone-Legnano, nel Milanese.smaschera: «Sei solo autoreferenziale» «Intanto trovo che i suoi inviti siano molto autoreferenziali, perché non è un candidato che può individuare una piazza e invitare un altro candidato a un confronto, escludendone altre due dello stesso territorio, che rappresentano una il Terzo polo e l’altra il Movimento 5 stelle», dice l’esponente di FdI, che ...

Nel collegio, in cui è candidato, la sua avversaria diretta è Isabella Rauti, ovvero una rappresentante della destra oltranzista, legata, come pochi altri, alla Fiamma del Movimento Sociale. Lo ha chiesto Emanuele Fiano, deputato uscente del Partito democratico, alla sua avversaria, Isabella Rauti di Fratelli d'Italia, figlia di Pino Rauti, per anni segretario del Movimento sociale italiano.