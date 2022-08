Gazzetta: Inzaghi ha dovuto rivedere il gioco per rifare posto a Lukaku, e se si fosse andati su Dybala? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la pioggia di critiche per la sconfitta rimediata contro la Lazio, l’Inter è riuscita a superare il Milan in classifica vincendo contro la Cremonese. La Gazzetta commenta la partita. “L’Inter con cinismo ha accettato che i grigiorossi – ieri in bianco con inserti lilla, un omaggio alla prima storica divisa del club – si facessero avanti e li ha infilzati con due contropiede, quasi tre”. L’uomo partita è Nicolò Barella. “ha segnato uno splendido gol, un destro al volo da mostrare di continuo nelle scuole calcio durante le lezioni di tiro, ed è entrato nelle altre due reti, con un quasi assist per l’1-0 di Correa e con un assist vero per il 3-0 tombale di Lautaro. L’assenza di Lukaku non si è avvertita, la produzione offensiva è stata importante”. Il paradosso di Inzaghi è rappresentato proprio da Lukaku. “Il tema ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la pioggia di critiche per la sconfitta rimediata contro la Lazio, l’Inter è riuscita a superare il Milan in classifica vincendo contro la Cremonese. Lacommenta la partita. “L’Inter con cinismo ha accettato che i grigiorossi – ieri in bianco con inserti lilla, un omaggio alla prima storica divisa del club – si facessero avanti e li ha infilzati con due contropiede, quasi tre”. L’uomo partita è Nicolò Barella. “ha segnato uno splendido gol, un destro al volo da mostrare di continuo nelle scuole calcio durante le lezioni di tiro, ed è entrato nelle altre due reti, con un quasi assist per l’1-0 di Correa e con un assist vero per il 3-0 tombale di Lautaro. L’assenza dinon si è avvertita, la produzione offensiva è stata importante”. Il paradosso diè rappresentato proprio da. “Il tema ...

