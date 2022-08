G.SKILL: ecco le memorie DDR5 Trident Z5 Neo e Flare X5 (Di mercoledì 31 agosto 2022) G.SKILL annuncia le memorie DDR5 della serie Trident Z5 Neo e Flare X5, progettate per i processori AMD Ryzen serie 7000, scopriamole insieme in questo articolo dedicato G.SKILL International Enterprise Co, il marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC, è entusiasta di annunciare due nuove serie di memorie DDR5, le serie Trident Z5 Neo e Flare X5, progettate per i nuovi processori AMD Ryzen serie 7000 e, le schede madri serie 600. Le offerte della famiglia Trident Z5 Neo comprendono varianti RGB (Trident Z5 Neo RGB) e non RGB (Trident Z5 Neo). Programmate con la tecnologia AMD EXPO e, create con circuiti ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 agosto 2022) G.annuncia ledella serieZ5 Neo eX5, progettate per i processori AMD Ryzen serie 7000, scopriamole insieme in questo articolo dedicato G.International Enterprise Co, il marchio leader mondiale nella produzione diper overclock e componenti per PC, è entusiasta di annunciare due nuove serie di, le serieZ5 Neo eX5, progettate per i nuovi processori AMD Ryzen serie 7000 e, le schede madri serie 600. Le offerte della famigliaZ5 Neo comprendono varianti RGB (Z5 Neo RGB) e non RGB (Z5 Neo). Programmate con la tecnologia AMD EXPO e, create con circuiti ...

