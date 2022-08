Charles Baudelaire, il primo dei poeti maledetti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Charles Pierre Baudelaire nacque a Parigi il 9 settembre 1821. Rimasto orfano di padre all’età di 6 anni, crebbe con sua madre, con la quale però sviluppò un rapporto malsano. Quest’ultima infatti decise ben presto di risposarsi con un uomo dal carattere freddo e rigido. Il piccolo Charles considerò questo gesto come un vero e proprio tradimento e sviluppò un costante impulso di vendetta nei suoi confronti. Viene ad oggi considerato il padre del Simbolismo, nonché uno dei più importanti esponenti della poesia francese. “I fiori del male” e la censura Nel 1857 venne pubblicata quella che poi sarebbe diventata l’opera più importante di Charles Baudelaire: Les Fleurs du Mal. Si tratta di una raccolta di 100 poesie che rappresentano perfettamente lo stile dell’autore. I componimenti sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022)Pierrenacque a Parigi il 9 settembre 1821. Rimasto orfano di padre all’età di 6 anni, crebbe con sua madre, con la quale però sviluppò un rapporto malsano. Quest’ultima infatti decise ben presto di risposarsi con un uomo dal carattere freddo e rigido. Il piccoloconsiderò questo gesto come un vero e proprio tradimento e sviluppò un costante impulso di vendetta nei suoi confronti. Viene ad oggi considerato il padre del Simbolismo, nonché uno dei più importanti esponenti della poesia francese. “I fiori del male” e la censura Nel 1857 venne pubblicata quella che poi sarebbe diventata l’opera più importante di: Les Fleurs du Mal. Si tratta di una raccolta di 100 poesie che rappresentano perfettamente lo stile dell’autore. I componimenti sono ...

meryanne61 : RT @Vitality1978: Se non è Morbosa, Ossessiva, Invadente, Travolgente, la Passione è solo u… - mauriziomitolo : «Il tempo è giocatore avido: guadagna senza barare, ad ogni colpo!» (Charles Baudelaire) - SoniaSamoggia : RT @aforista_l: 'Ancora bambino, io ho sentito nel mio cuore due sentimenti contraddittori: l’orrore della vita e l’estasi della vita.” R… - Sologio811 : RT @Vitality1978: Se non è Morbosa, Ossessiva, Invadente, Travolgente, la Passione è solo u… - eccomiquisonio : RT @Vitality1978: Se non è Morbosa, Ossessiva, Invadente, Travolgente, la Passione è solo u… -