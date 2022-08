Calciomercato Juventus, tutto fatto per Paredes: cifre e dettagli del colpo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Juventus: Paredes è ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera. cifre e dettagli dell’affare Leandro Paredes sarà un calciatore della Juventus, con i bianconeri che hanno trovato l’accordo col PSG per portarlo a Torino. Definiti ieri gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’argentino, che oggi in quel di Parigi sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto e del conseguente annuncio ufficiale. Accordo sulla base di un prestito per una stagione con conseguente obbligo di riscatto a determinate condizioni a 20 milioni di euro. Pronto un triennale per lui. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)è ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera.dell’affare Leandrosarà un calciatore della, con i bianconeri che hanno trovato l’accordo col PSG per portarlo a Torino. Definiti ieri gli ultimiper l’arrivo dell’argentino, che oggi in quel di Parigi sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto e del conseguente annuncio ufficiale. Accordo sulla base di un prestito per una stagione con conseguente obbligo di riscatto a determinate condizioni a 20 milioni di euro. Pronto un triennale per lui. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

