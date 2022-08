Vuelta a España 2022, la startlist della cronometro di oggi: orari, pettorali, quando partono gli italiani (Di martedì 30 agosto 2022) Siamo giunti all’inizio della seconda settimana della Vuelta a España 2022: dopo la giornata di riposo, i corridori sono pronti per tornare a gareggiare con la cronometro in programma quest’oggi a partire dalle ore 13:52 (orario di partenza del primo atleta) da Elche ad Alicante. Previsti 30,9 chilometri (con un traguardo intermedio, come riferimento, posto al km 16) esclusivamente pianeggianti, senza alcun dislivello da evidenziare e, di conseguenza, totalmente a favore delle ruote veloci che proveranno a imporsi e a conquistare la vittoria nella frazione odierna. Davide Cimolai, Antonio Tiberi, Dario Cataldo, Alessandro De Marchi, Edoardo Affini, Filippo Conca, Samuele Battistella, Fausto Masnada, Matteo Fabbro, Vincenzo Nibali, Edoardo Zambanini, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Siamo giunti all’inizioseconda settimana: dopo la giornata di riposo, i corridori sono pronti per tornare a gareggiare con lain programma quest’a partire dalle ore 13:52 (o di partenza del primo atleta) da Elche ad Alicante. Previsti 30,9 chilometri (con un traguardo intermedio, come riferimento, posto al km 16) esclusivamente pianeggianti, senza alcun dislivello da evidenziare e, di conseguenza, totalmente a favore delle ruote veloci che proveranno a imporsi e a conquistare la vittoria nella frazione odierna. Davide Cimolai, Antonio Tiberi, Dario Cataldo, Alessandro De Marchi, Edoardo Affini, Filippo Conca, Samuele Battistella, Fausto Masnada, Matteo Fabbro, Vincenzo Nibali, Edoardo Zambanini, ...

wordsandmore1 : #29agosto oltre a #upas #Nedved #ItaliaTurchia #Taylor #Acerbi #Zhang #Elia #lt369 tempo per leggere #news su Louis… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022: Edoardo Affini si ammala ed è costretto al ritiro Roglic e la Jumbo perdono un altro tassello… - zazoomblog : Vuelta a España 2022 Juan Ayuso: “Affronto tutto giorno per giorno alla fine vedremo come sarà andata” - #Vuelta… -