Vidal: ''Quando mia moglie crede che sia un santo'' poi mostra le corna (Di martedì 30 agosto 2022) Vidal continua a scherzare sui social e questa volta la battuta è alquanto particolare: \''Quando la mia ragazza pensa che sia un santo...\'' poi mostra ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022)continua a scherzare sui social e questa volta la battuta è alquanto particolare: \''la mia ragazza pensa che sia un...\'' poi...

21Svanz : @Zebratus lo scouting sconosciuto eh? Vidal lo prendemmo per due spicci, Pogba a gratis (quando aveva 19 anni) ecc… - Rache__________ : A Vidal piace fare il fenomeno ora, ma si ricorda quando lui e il suo amichetto di nazionale si prendevano 7 mln di… - McVirga86 : @ericdraven667 Vendi lukaku lo sostituisci con un giocatore finito e con 30 mln cerchi una punta e facendoti prende… - Enzov76 : @viasyba Ma infatti, fino a quando “in campo” dai il massimo (vedi Vidal o Montero per esempio) il privato non cont… - gloria83304169 : @AndreaInterNews quando vidal da ubriaco faceva incidenti, quando il belga da interista da ubriaco straparlava...An… -