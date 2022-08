Us Open 2022, Kyrgios: “Sono esausto dopo quattro mesi lontano da casa. Molti non capiscono le difficoltà di noi australiani” (Di martedì 30 agosto 2022) Nick Kyrgios ha superato il primo turno degli Us Open 2022 in tre set ai danni dell’amico Thanasi Kokkinakis. Una partita non semplice dal punto di vista emotivo, e che i due australiani avrebbero preferito non arrivasse, come spiega lo stesso finalista di Wimbledon: “È stato davvero difficile affrontarlo, sento che probabilmente ci Sono due o tre giocatori con cui dopo il tennis rimarrò in contatto, fino alla morte. Thanasi è uno di loro. Questa è stata probabilmente una delle partite più scomode che io abbia mai giocato nella mia carriera. Cercavo di non guardarlo affatto. Mi sentivo come se questo mi avesse aiutato”. Kyrgios si è poi soffermato sulle difficoltà che sta incontrando dopo tanti mesi lontani da ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Nickha superato il primo turno degli Usin tre set ai danni dell’amico Thanasi Kokkinakis. Una partita non semplice dal punto di vista emotivo, e che i dueavrebbero preferito non arrivasse, come spiega lo stesso finalista di Wimbledon: “È stato davvero difficile affrontarlo, sento che probabilmente cidue o tre giocatori con cuiil tennis rimarrò in contatto, fino alla morte. Thanasi è uno di loro. Questa è stata probabilmente una delle partite più scomode che io abbia mai giocato nella mia carriera. Cercavo di non guardarlo affatto. Mi sentivo come se questo mi avesse aiutato”.si è poi soffermato sulleche sta incontrandotantilontani da ...

