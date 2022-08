Tutto quello che un travel influencer non deve fare | Viaggiare Informatici

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 30 agosto 2022) Ogni lavoro ha i propri must e una lista di cose che assolutamente non si devono. Il, ovviamente, non fa eccezione. Quali sono i maggiori erroriche si possono beccare scrollando il feed di Instagram? Noi di Giornalettismo ce lo siamo chiesto e, per rispondere, abbiamo assoldato due professionisti del settore: Andrea Petroni di Vologratis e Gabriella Korchmaros di Where You Need to Be su Instagram ci hanno spiegato quali sono le cose che entrambi e tutti i loro colleghi non devono mai, pena il rischio di perdere credibilità come professionista di racconti social dei viaggi in giro per il mondo. LEGGI ANCHE >>>sostenibile è possibile grazie a realtà digital come Glooby...