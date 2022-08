"Ti accompagno io", poi la violenta. Il racconto choc della 16enne (Di martedì 30 agosto 2022) La ragazzina è stata aggredita poco dopo essere uscita dalla discoteca. È rimasta a terra, nell'area verde che circonda il Castello sforzesco fino alla mattina Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) La ragazzina è stata aggredita poco dopo essere uscita dalla discoteca. È rimasta a terra, nell'area verde che circonda il Castello sforzesco fino alla mattina

sessoastrale : @vampagustd QUELLO A BARI molto prob verrà con me in macchina fino a taranto e poi lo accompagno a bari - Elo9999 : @LAROMA24 basta 'a salute e un par de scarpe nove poi gira` tutto er monno... e m'a accompagno da me... - Francy_91080 : @__neverajoy11 Lui è odio o amore… lo adoro… tu fattelo come amico, poi io ti accompagno e ti porto le valige sulla barca ???? - MarcelloGiangr1 : @dangobb @DarkLadyMouse @RiccardoAledda Ti accompagno noi in treno . Poi ti lanciamo . Poi in Russia ti vaccinerann… - ArnaldoBagnato : @fioravantipres @Beppe_Carlone @CarloCalenda @EnricoLetta Egregio dott. Carlone, il FV e l'eolico sono fonti non pr… -