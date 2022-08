Maignan salva il Milan, è 0 - 0 col Sassuolo (Di martedì 30 agosto 2022) Il Milan torna sul campo che 3 mesi fa gli regalò lo scudetto ma non va oltre lo 0 - 0 con il Sassuolo. I campioni d'Italia, questa sera poco brillanti, devono inoltre ringraziare Maignan per un ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Iltorna sul campo che 3 mesi fa gli regalò lo scudetto ma non va oltre lo 0 - 0 con il. I campioni d'Italia, questa sera poco brillanti, devono inoltre ringraziareper un ...

LaNotifica : Maignan salva il Milan, è 0-0 col Sassuolo - milansette : Maignan para un rigore e salva un brutto Milan: col Sassuolo è 0-0 | Primapagina | - vivereitalia : Maignan salva il Milan, è 0-0 col Sassuolo - cmdotcom : #Pioli pensa al derby, ma il turnover del #Milan non funziona: #Maignan lo salva, punto meritato per il #Sassuolo - SuricoRocco : Passo indietro,squadra a tratti svogliosa di seguire uno spartito....brutta prestazione generale...si salvano in po… -