LIVE Sinner-Altmaier 2-1, US Open 2022 in DIRETTA: avvio di set senza palle break (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GOFFIN (3° MATCH DALLE 17.00) 0-15 Lavora bene con il dritto Jannik, che muove l’avversario e raccoglie il primo punto del quarto gioco. 2-1 Game Sinner. Con l’ACE numero 3 l’altoatesino torna a condurre in questo avvio di primo set. 40-15 Serve and volley di Sinner, ma la volèe non serve in quanto la risposta del tedesco termina lunga. 30-15 Perde il controllo del dritto l’azzurro. 30-0 Lontanissimo dalla riga di fondo Altmaier, che spedisce il rovescio in rete. 15-0 Ottima prima di Sinner. 1-1 Game Altmaier. Con il terzo servizio vincente del game il tedesco tiene la battuta. 40-30 Jannik insiste sul dritto dell’avversario e tiene vivo il secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOFFIN (3° MATCH DALLE 17.00) 0-15 Lavora bene con il dritto Jannik, che muove l’avversario e raccoglie il primo punto del quarto gioco. 2-1 Game. Con l’ACE numero 3 l’altoatesino torna a condurre in questodi primo set. 40-15 Serve and volley di, ma la volèe non serve in quanto la risposta del tedesco termina lunga. 30-15 Perde il controllo del dritto l’azzurro. 30-0 Lontanissimo dalla riga di fondo, che spedisce il rovescio in rete. 15-0 Ottima prima di. 1-1 Game. Con il terzo servizio vincente del game il tedesco tiene la battuta. 40-30 Jannik insiste sul dritto dell’avversario e tiene vivo il secondo ...

