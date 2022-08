Inter, no di Zhang ad Acerbi: stupore e incredulità tra i dirigenti (Di martedì 30 agosto 2022) dirigenti dell’Inter stupiti dal no di Zhang all’arrivo di Acerbi C’è stupore misto ad incredulità da parte dei dirigenti di casa Inter dopo il no di Steven Zhang all’arrivo di Acerbi. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Non è stato semplice, per i dirigenti, nascondere lo stupore. Non era mai capitato infatti, nell’era Zhang, che il presidente dicesse no a un’operazione in prestito gratuito, dunque senza alcun impegno dal punto di vista finanziario per l’Inter, se non il pagamento dell’ingaggio da 2,2 milioni di euro netti. Si parla di Acerbi, ovviamente. Al cui arrivo in nerazzurro, come raccontato nei ... Leggi su intermagazine (Di martedì 30 agosto 2022)dell’stupiti dal no diall’arrivo diC’èmisto adda parte deidi casadopo il no di Stevenall’arrivo di. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Non è stato semplice, per i, nascondere lo. Non era mai capitato infatti, nell’era, che il presidente dicesse no a un’operazione in prestito gratuito, dunque senza alcun impegno dal punto di vista finanziario per l’, se non il pagamento dell’ingaggio da 2,2 milioni di euro netti. Si parla di, ovviamente. Al cui arrivo in nerazzurro, come raccontato nei ...

FBiasin : Conferme su #Inter-#Acerbi: patron #Zhang contrario all’operazione. - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, l'operazione #Acerbi rischia di non andare in porto. Zhang non dà l'ok. La situazi… - FBiasin : #Inter: patron #Zhang non convinto dell'operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. - _intermagazine : Inter, no di Zhang ad Acerbi: stupore e incredulità tra i dirigenti - tripalosky99 : RT @corradone91: Secondo #Sky, il no di #Zhang ad #Acerbi potrebbe chiudere qui il mercato dell'#Inter. Con #Fontanarosa sesto centrale -